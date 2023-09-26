Заявление Шарля Мишеля - Запад принял новую реальность

БАКУ /Trend/ - Под эгидой президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля его дипломатические советники Саймон Мордью и Магдалена Гроно провели встречу с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, передает во вторник Trend со ссылкой на ЕС.

Во встрече также принимали участие дипломатические советники президента Франции и канцлера Германии - Эммануэль Бонне и Йенс Плотнер, специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Шарль Мишель присоединился к участникам для краткого обмена мнениями.

ЕС пригласил участников встречи обменяться мнениями о текущей ситуации в Карабахе и различных усилиях, направленных на удовлетворение насущных потребностей местного населения.

Было отмечено, что Европейский Союз внимательно отслеживает все события в регионе.

Хикмет Гаджиев изложил планы Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха и обеспечению их безопасности.

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян обсудили возможные конкретные шаги по продвижению армяно-азербайджанского мирного процесса, например, в таких направлениях, как делимитация границ, безопасность, связь, гуманитарные вопросы и мирный договор.

В заявлении ЕС подчеркивается, что на всех направлениях процесса нормализации необходимы конкретные действия.

Итак, данное заявление ЕС показывает, что новая реальность, созданная в результате локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе, принята мировым сообществом. Оно еще раз подтверждает, что меры, осуществленные Азербайджаном, были направлены на нейтрализацию армянских незаконных вооруженных формирований и их военной инфраструктуры на собственной суверенной территории.

Еще одна немаловажная деталь заключается в том, что этим заявлением фактически подтверждается, что Азербайджан не только не наносил удары по гражданскому населению, но, наоборот, выполнил свои обязанности по обеспечению безопасности жителей. Азербайджан оказывает гуманитарную помощь проживающим в этом регионе людям, создает условия для гуманитарных миссий международных структур. Кроме того, Азербайджан хотел бы, чтобы гражданское население оставалось в местах своего проживания, однако мирные жители могут при желании покинуть территорию.

Новая реальность, созданная Азербайджаном, показывает, что альтернативы миру нет, и впредь стороны должны мобилизовать все усилия для достижения прочного мира.