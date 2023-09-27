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Начался рабочий визит делегации парламента Азербайджана в Ирландию

Политика Материалы 27 сентября 2023 17:09 (UTC +04:00)
Начался рабочий визит делегации парламента Азербайджана в Ирландию

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - Начался рабочий визит парламентской делегации Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой в Ирландию.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе, 27 сентября парламентская делегация отправилась с деловым визитом в ​​Дублин (Ирландия) для участия в Европейской конференции спикеров парламентов.

В аэропорту Дублина делегацию встретили аккредитованный посол Азербайджана в Ирландии Элин Сулейманов и другие официальные лица.

В рамках визита председатель Милли Меджлиса выступит на Европейской конференции спикеров парламентов, а также проведет встречи с главами делегаций ряда стран-участниц мероприятия.

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