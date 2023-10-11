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Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)

Политика Материалы 11 октября 2023 15:24 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече стороны обменялись мнениями о перспективах мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, вопросах нормализации отношений между двумя странами, недавней ситуации в регионе, шагах, предпринятых в направлении реинтеграции местного армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

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Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)
Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)
Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)
Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)
Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)
Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией (ФОТО)
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