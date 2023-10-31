Азербайджан присоединился к Конвенции о борьбе c торговлей человеческими органами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – 30 октября в штаб-квартире Совета Европы (СЕ)в Страсбурге состоялась встреча между начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковником Али Нагиевым и генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич, на которой азербайджанская сторона подписала Конвенцию Совета Европы о борьбе c торговлей человеческими органами.

Об этом во вторник сообщили Trend в Службе государственной безопасности Азербайджана.

Было отмечено, что генеральный секретарь расценила присоединение Азербайджана к этой конвенции, как очень важное событие, затронув двусторонние отношения, сложившиеся на протяжении многих лет, и выразила уверенность в том, что сотрудничество будет успешно продолжаться и в дальнейшем.

"Али Нагиев, проинформировав генерального секретаря о сложившейся ситуации в регионе с точки зрения безопасности, подчеркнул, что Азербайджан всегда был заинтересован в установлении прочного мира - от всестороннего обеспечения правительством Азербайджана мирного проживания граждан армянского происхождения в Карабахском экономическом районе, до защиты их прав и свобод.

Он также рассказал о работе и усилиях, предпринимаемых Азербайджаном во имя обеспечения благополучия, фундаментальной и надежной стабильности в регионе, о важности нормализации отношений с Арменией и скором подписании мирного договора.

Мария Пейчинович-Бурич отметила, что Совет Европы всегда придавал большое значение сохранению мира на Южном Кавказе, и организация может оказать необходимую поддержку этому процессу.

Говоря об этнических чистках и минном терроре, проводимых Арменией против граждан Азербайджана, Али Нагиев выразил согласие с мнением генерального секретаря СЕ о том, что люди, проживающие в странах, охватываемых организацией, имеют право в полной мере пользоваться всеми правами и свободами, предусмотренными Европейской конвенцией по правам человека.

Он также выразил надежду на то, что положения упомянутого международного правового документа будут применяться и в вопросах касательно защиты прав граждан Азербайджана, которые в течение долгого времени были вынуждены жить как беженцы и вынужденные переселенцы, пропали без вести, были взяты в плен (или в заложники), а также стали жертвами мин, установленных Арменией.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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