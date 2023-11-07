Политическая воля Президента Ильхама Алиева стала решающим фактором в становлении Азербайджана одной из самых успешных стран Евразии - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Политическая воля Президента Ильхама Алиева стала решающим фактором в становлении Азербайджана одной из самых успешных стран Евразии.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев с начала своего президентства строил эффективное и сильное государство. Азербайджан относительно небольшая страна, но за это время благодаря стратегическому целеполаганию, политическому опыту и выдающимся аналитическим и интеллектуальным качествам Президент Ильхам Алиев стал одним из лидирующих политиков современного мира. Разумеется, та практическая деятельность, которую осуществляет Президент Ильхам Алиев, позволила Азербайджану серьезным образом укрепить свою финансово-экономическую базу, была построена сильная, диверсифицированная экономика, создана эффективная политическая система, наилучшим образом отвечающая потребностям государства, Азербайджан приступил к созданию и сформировал одну из лучших армий, как сейчас выясняется, не только Южного Кавказа, но и одну из лучших армий мира", - сказал он.

Игорь Коротченко отметил, что результаты и итоги 44-дневной войны беспрецедентны в современной военной истории. "Ни одна из современных стран не может похвастаться таким результатом. Собственно, этот фундамент и позволил, еще раз подчеркиваю, в ответ на армянские вооруженные провокации, в ответ на пресловутую доктрину Тонояна, где Армения провозглашала свое право на оккупацию новых и новых районов Азербайджана при возникновении новой войны, в ответ на угрозы о том, что армянские танки дойдут до Баку, ну и наконец в ответ на масштабную вооруженную провокацию, начать 27 сентября 2020 года контрнаступательную операцию, которая завершилась, как известно, катастрофическими последствиями для Армении", - сказал он.

Игорь Коротченко подчеркнул, что практический результат не бывает из ничего. "Практическому результату предшествуют десятилетия настойчивой, упорной и кропотливой работы. Безусловно, то, что Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность, выдвинуться в число ведущих стран мира, возглавить Движение неприсоединения, сформулировать целый ряд глобальных политических инициатив, которые обсуждаются и в Совете безопасности ООН, и на форумах Движения неприсоединения, и есть результат того, что Президент Ильхам Алиев изменил Азербайджан, создал одну из самых успешных стран не только Южного Кавказа и постсоветского пространства, но и одну из самых успешных стран Евразии. В этом плане, безусловно, и критики, и друзья Азербайджана отмечают этот личный политический успех Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Говоря об уровне азербайджано-российского взаимодействия, он подчеркнул, что Москва видит в Баку надежного, эффективного партнера, союзника. Очень важно, что между Россией и Азербайджаном подписана и действует декларация о союзническом взаимодействии, добавил Игорь Коротченко.

"Этот документ подписали Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин. Лидеров наших стран связывают отношения сотрудничества, взаимного уважения и понимания друг друга. Это очень редкое качество в мировой политике, когда два президента могут доверять друг другу и всегда полагаться на те договоренности, как формальные, так и устные, которые достигаются в ходе, в том числе закрытых переговоров. Поэтому, безусловно, восстановление территориальной целостности Азербайджана послужит новым фактором укрепления взаимодействия между нашими странами для построения лучшего, более справедливого общества, к которому мы все стремимся. И безусловно, Россия видит в Азербайджане надежного, эффективного партнера, союзника, с которым мы вместе преодолеем любые вызовы в нынешней очень сложной турбулентной военно-политической ситуации", - сказал он.

Как подчеркнул Игорь Коротченко, на Азербайджан оказывалось беспрецедентное политическое давление, однако ни одна попытка Запада не увенчалась успехом. "Во-первых, были очень сильны позиции, нацеленные на сохранение сепаратистского анклава в теле Азербайджана, для того чтобы раскачивать ситуацию в стране, влиять на Азербайджан, манипулировать Баку. Эту политику особенно четко проводили Франция, ЕС, а также США. То есть там, где сильны позиции мирового армянского лобби, которые сегодня выступают самостоятельным субъектом геополитики, обладая колоссальными финансовыми, политическими возможностями, и влияют на принимаемые в тех или иных странах политические решения. Мы это прекрасно видим и по Франции, и по США. Именно поэтому давление на Азербайджан было беспрецедентное", - сказал он.

Эксперт добавил, что эта антиазербайджанская политика продолжалась и после окончания 44-дневной войны. "Но самое главное это то, что Запад планировал оказать массированное влияние на Азербайджан, когда тот приступил к проведению антитеррористических мероприятий в Карабахе. Но так как военная победа была достигнута менее чем за сутки, то все рычаги, которые Запад и мировое армянство пытались в политическом плане использовать для давления на Азербайджан, оказались бессмысленными. Менее чем за сутки была достигнута полная военная победа, сепаратисты капитулировали, и в этом плане ошеломительная быстрота достижения военного успеха лишила Запад любых рычагов давления", - сказал он.

Как отметил Игорь Коротченко, трехстороннее заявление стало не просто финалом второй Карабахской войны, по результатам которой армянские ВС были разгромлены и Ереван был вынужден капитулировать, но и триумфом дипломатической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Де-факто капитуляция была оформлена в виде трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Благодаря трехстороннему заявлению Азербайджан без боевых действий смог установить контроль над целым рядом ранее оккупированных армянами районов. Поэтому, помимо чисто политического значения трехстороннего заявления, это в том числе и триумф дипломатической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который смог путем подписания данного документа добиться освобождения без боевых действий целого ряда оккупированных азербайджанских районов", - сказал Игорь Коротченко.

По его словам, трехстороннее заявление зафиксировало политические и военные итоги второй Карабахской войны, в частности Армения брала на себя обязательство полностью вывести все вооруженные подразделения с территории Карабаха.

"Текст трехстороннего заявления предполагал, установку режима функционирования транспортных маршрутов, который связывал бы карабахских армян, проживающих в регионе, с Арменией. Кроме того, были достигнуты важные пункты по разблокированию транспортных коммуникаций. Но по факту мы сегодня можем сказать, что ни одно из обязательств, которые брала на себя Армения по трехстороннему заявлению, выполнены не были. По-прежнему в регионе продолжали действовать армянские незаконные вооруженные формирования, которые занимались терактами и провокациями. Пашинян не открыл Зангезурский коридор, контроль за грузами и передвижением в котором, согласно трехстороннему заявлению, должна была осуществлять Пограничная служба ФСБ России. В целом не было выполнено ни одно из обязательств. Поэтому в конечном итоге антитеррористические мероприятия в 2023 году поставили финальную точку в этом затяжном конфликте, который длился несколько десятилетий", - сказал в заключение Игорь Коротченко.