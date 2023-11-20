Тегеран ответил США: Вы не имеете права вмешиваться в наши отношения с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - США не имеют права вмешиваться в отношения Ирана и Азербайджана.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани, сообщает в понедельник Trend.

"Пусть американцы перестанут вмешиваться в дела региона и говорить о том, о чем им не надо говорить", - сказал он.

Отметим, что Вашингтон выступил против соглашения по коридору, подписанного между Ираном и Азербайджаном. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен обвинил Азербайджан в совместных действиях с Ираном и Россией. Однако до сих пор удар по региональной политике США наносила Армения, а не Азербайджан.

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