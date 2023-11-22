Армения объявила о готовности к переговорам с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Ереван готов участвовать в переговорах с Баку.

Как передает в среду Trend, об это говорится в ответном заявлении министерства иностранных дел Армении на заявление министерства иностранных дел Азербайджана.

В заявлении отмечается, что армянская сторона подтверждает свою политическую волю к нормализации отношений с Азербайджаном, а также к усилиям по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Отметим, что вчера МИД Азербайджана заявил о готовности страны к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего заключения мирного договора.

"Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях.

Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе.

Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных проволочек и надеемся, что она положительно отреагирует на это вызов к скорейшему началу переговоров", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!