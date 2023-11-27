В 2024 году в Азербайджане пройдет ряд мероприятий по трехстороннему военному сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Азербайджане планируется проведение ряда мероприятий по различным сферам военного сотрудничества в трехстороннем формате.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на пресс-конференции после трехсторонней встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в Баку.

"На встрече мы подробно обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между оборонными структурами Азербайджана, Грузии и Турции в военной, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, возможностях проведения различных совместных мероприятий и по другим вопросам сотрудничества", - добавил Гасанов.

Отметим, что сегодня в Баку состоялась X трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. На встрече были обсуждены перспективы развития совместного военного сотрудничества и ряд вопросов, которые будут способствовать региональной безопасности.

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