Азербайджан проводит большие восстановительные работы на освобожденных территориях, и это уникальный опыт в мире - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит большие восстановительные работы на освобожденных от армянской оккупации территориях, и это уникальный опыт в мире.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на церемонии подписания Соглашения о проведении в Баку XIII сессии Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

Он отметил, что Азербайджан готов делиться этим уникальным опытом.

"Азербайджан будет очень тесно сотрудничать с партнерами и постарается провести Всемирный градостроительный форум на высоком уровне. Я благодарю все структуры ООН, которые оказывают поддержку Азербайджану в этом направлении", - добавил Х.Гаджиев.

Отметим, что прошла церемония подписания Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о том, что город Баку примет XIII сессию Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

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