Милли Меджлис ратифицировал соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Ираком

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) ратифицировал соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Ираком.

Как сообщает в пятницу Trend, законопроект "Об утверждении "Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак"" обсуждался в комитете Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и был рекомендован на пленарное заседание парламента

В ходе обсуждения депутаты отметили, что соглашение внесет важный вклад в развитие отношений между двумя странами. Затем документ был вынесен на голосование и утвержден.

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