Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное с Турцией соглашение - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ "Об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в области культуры между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики"".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области культуры между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", подписанное в Анкаре 13 ноября 2023 года.

После вступления в силу соглашения, указанного в настоящем указе, министерство культуры Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление Правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.