Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное с Турцией соглашение - Указ

Политика Материалы 25 декабря 2023 12:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное с Турцией соглашение - Указ

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ "Об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в области культуры между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики"".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области культуры между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", подписанное в Анкаре 13 ноября 2023 года.

После вступления в силу соглашения, указанного в настоящем указе, министерство культуры Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление Правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости