В Азербайджане прекращена служба трех сотрудников прокуратуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прекращена служба трех сотрудников прокуратуры, достигших предельного возраста нахождения на службе.

Как сообщили в понедельник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, 8 января Генеральный прокурор Кямран Алиев в присутствии руководящих работников, в соответствии со статьей 32.2 закона Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры", в связи с прекращением прохождения службы по достижению предельного возраста нахождения на службе принял помощника Генерального прокурора Азербайджанской Республики Мугаддаса Султанова, прокурора Самухского района Маила Гаджиева и прокурора Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Ильхама Салимова.

На встрече Генеральный прокурор вручил им нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры" и Почетную грамоту прокуратуры Азербайджанской Республики за многолетнюю безупречную службу в органах прокуратуры, за плодотворную деятельность в области укрепления законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Далее участники мероприятия поделились воспоминаниями, провели душевную беседу и сделали памятное фото.

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