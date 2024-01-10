Западные государства несут ответственность за доведение израильско-палестинского конфликта до такого предела – Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Западные государства несут ответственность за то, что израильско-палестинский конфликт достиг такого предела.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend, глава медиа-платформы Turkic.World (Тюркский мир), политический комментатор Руфиз Хафизоглу телеканалу ARB 24.

"В конфликте, который длился почти три месяца, погибло более 23 тысяч человек. Призывы США и других государств в связи с конфликтом не принесут результатов, поскольку Израиль полон решимости реализовать свои цели в регионе. Поэтому западные государства не в состоянии остановить конфликт", – добавил он.

По словам эксперта, израильская армия сегодня проводит военные операции в Газе, но эти операции не имеют результатов в широком смысле.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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