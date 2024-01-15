Количество лиц, принятых на конкурсной основе, составляет 89,1 процента кадрового корпуса прокуратуры Азербайджана - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Количество лиц, принятых в органы прокуратуры на конкурсной основе, составляет 89,1 процента кадрового корпуса прокуратуры Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом 15 января в своем выступлении на церемонии принесения присяги молодыми сотрудниками, принятых на службу в прокуратуру, сказал Генпрокуроор Азербайджана Кямран Алиев.

Было отмечено, что за 21 год в органы прокуратуры было принято на работу 1 203 человека (1 097 мужчин и 106 женщин).

В настоящее время 1 009 из них продолжают трудовую деятельность в органах прокуратуры.

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