В Азербайджане уточняется список избирателей по воинским частям, СИЗО и пенитенциарным учреждениям

БАКУ /Trend/ - Завтра истекает срок уточнения списков избирателей по избирательным участкам, созданным на территориях воинских частей, следственных изоляторов и пенитенциарных учреждений (военнослужащих, дислоцированных в воинских частях, семей военнослужащих, проживающих в границах территории дислокации воинских частей, обвиняемых, содержащихся в СИЗО, и заключенных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, и других избирателей).

Как сообщает в среду Trend, об этом отмечено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Согласно Календарному плану, списки должны быть уточнены участковыми избирательными комиссиями не позднее чем за 20 дней до дня голосования (18 января 2024 года).

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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