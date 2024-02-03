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Авторитетные турецкие агентства пишут о предстоящих президентских выборах в Азербайджане

Политика Материалы 3 февраля 2024 13:08 (UTC +04:00)
Авторитетные турецкие агентства пишут о предстоящих президентских выборах в Азербайджане

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Авторитетное турецкое информационное агентство "Ihlas" (İHA) опубликовало статью о предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт Secki-2024.az, в статье отмечена важность проведения выборов впервые за 30 лет на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации.

"Азербайджан идет на выборы после победы в Карабахе.

Впервые за 30 лет на всей территории Азербайджана будут проведены выборы. На освобожденных от оккупации территориях страны будут установлены урны для голосования", - подчеркивается в статье.

Отметим, что статья также была опубликована в газете "Hürriyət" и других турецких СМИ.

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