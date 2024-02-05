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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью

Политика Материалы 5 февраля 2024 19:54 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Самира Шарифова и начальника Управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь Игоря Секрета.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем двусторонних связей между Азербайджаном и Беларусью, отмечено, что политический диалог на высшем уровне играет ключевую роль для развития двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Особо была подчеркнута текущая положительная динамика сотрудничества двух стран в экономической сфере.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями также по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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