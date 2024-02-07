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Министр обороны Азербайджана проголосовал на президентских выборах (ФОТО)

Политика Материалы 7 февраля 2024 09:40 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана проголосовал на президентских выборах (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики Закир Гасанов воспользовался правом голоса на президентских выборах.

Как сообщает в среду Trend, министр проголосовал на 29-м участке Насими-Сабаильского избирательного округа №23.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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Министр обороны Азербайджана проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана проголосовал на президентских выборах (ФОТО)
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