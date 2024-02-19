Милана Горенштейн направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель расположенной в Израиле международной неправительственной организации «Планетарная организация здравоохранения» Милана Горенштейн направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

"Уважаемый Президент.

От имени «Планетарной организации здравоохранения» передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан добился значительного прогресса, особенно в экономическом развитии. Проводимая Вами работа по развитию Вашей страны и обеспечению благополучия Вашего народа заслуживает одобрения.

Я, как руководитель «Планетарной организации здравоохранения», заинтересована в сотрудничестве с соответствующими структурами Азербайджана. Наши цели, связанные с более здоровой планетой для нынешнего и будущих поколений, соответствуют той работе, которую Азербайджан выполняет в этом направлении.

Господин Президент, желаю Вам успехов в деятельности.

Прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.