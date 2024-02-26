Запад ничего не сделал, чтобы наказать Армению за преступления против человечности в Ходжалы - комментарий

БАКУ /Trend/ - Запад ничего не сделал, чтобы наказать Армению за преступления против человечности в Ходжалы.

Об этом сказал Trend декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

"26 февраля 1992 года армянами было совершено одно из самых ужасающих преступлений против человечности - геноцид в городе Ходжалы. Они с дикой и злобой убивали без разбора всех, кто попадался на их пути - мужчин, женщин, детей, стариков. Эти зверства были преднамеренными. Цель состояла в том, чтобы показать, до чего может дойти жестокость армян. Эта резня происходила на глазах у всего мира, но никто и слова не молвил. Воодушевленные этим вооруженные армянские банды стали чинить еще больше зверств. Те, кто совершил это преступление, не ответили перед законом. Напротив, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, которые были главными виновниками Ходжалинского геноцида, впоследствии стали президентами Армении. Саргсян также командовал вооруженными армянскими отрядами в Карабахе. Тем не менее эти двое, будучи президентами, не получили никакой критики от западных лидеров. Во время Ходжалинского геноцида Саргсян был министром обороны Армении. Тогда он сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не могут поднять руку на гражданское население. Мы смогли разрушить этот стереотип в Ходжалы". Этими словами он признался в совершении геноцида в Ходжалы. Однако Запад не применил против Армении никаких санкций. Необходимо спросить так называемые "правозащитные" структуры и организации Запада, что они сделали в связи с Ходжалинским геноцидом? Ходжалинский геноцид является продолжением и самой кровавой страницей политики этнических чисток и геноцида Армении против азербайджанцев. Во время этого геноцида людей не просто убивали, а подвергали немыслимо жестоким пыткам, попирали человеческое достоинство. Злоба и ненависть к азербайджанскому народу были проявлены самым ужасным способом.

Ходжалы уже очищен от армянских захватчиков. Однако Азербайджан должен продолжать борьбу для признания этого геноцида на международной арене. Недавно обнаруженные массовые захоронения, а также свидетельства людей, пострадавших от армянского вандализма, дают еще больше фактов для донесения правды об этом на международной арене. Борьба за признание странами мира Ходжалинского геноцида и введение санкций против Армении должна вестись отдельной рабочей группой в составе Организации тюркских государств", - сказал он.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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