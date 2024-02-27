Армения повторяет прежние ошибки с определенной разницей в маневрах - Эльчин Мирзабейли

БАКУ /Trend/ - Армения повторяет прежние ошибки с определенной разницей в маневрах.

Об этом во вторник сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

Он подчеркнул, что еще до 44-дневной войны Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев заявлял, что у оккупационной политики Армении нет будущего, что азербайджанский народ не откажется от своей справедливой позиции ни перед каким внешним давлением и угрозами.

По словам Мирзабейли, неверные представления Армении о своей армии, игнорирование изменений в регионе и мире, а также игнорирование мощи Азербайджана, объективных реалий привели к 44-дневной войне и сокрушительному поражению армянской армии. Однако Армения все еще не извлекла уроков из этого и не выполнила взятых на себя обязательств. Поверив своим иностранным покровителям, она не желала выводить свои войска с азербайджанских территорий, продолжала поощрять сепаратизм и совершать диверсии. Все эти действия Армении в итоге привели к установке Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачине, восстановлению контроля над Лачинской дорогой, а затем и к проведению антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе.

Он отметил, что вместо того, чтобы способствовать миру, сотрудничеству, безопасности в регионе, Армения стремилась реализовать возможности вмешательства во внутренние дела Азербайджана, были предприняты попытки оказать давление на Азербайджан на различных уровнях, в том числе в Совете Безопасности ООН, но все эти попытки провалились в результате решительной позиции, международного авторитета и дипломатического мастерства Президента Ильхама Алиева.

Политический обозреватель отметил, что вся эта картина очевидна, и "не видеть" ее могут только те, кто обманывается лживыми посулами, служа в действительности чужим интересам.

"Как сказал Президент Ильхам Алиев, "Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану", - сказал Мирзабейли.