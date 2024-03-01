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ЕС надеется на продолжение усилий по нормализации отношений между Турцией и Арменией - Тойво Клаар

Политика Материалы 1 марта 2024 16:23 (UTC +04:00)
ЕС надеется на продолжение усилий по нормализации отношений между Турцией и Арменией - Тойво Клаар

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - ЕС надеется на продолжение усилий по нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар в ходе панельной дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме.

"Мои коллеги-участники дискуссии, специальные посланники Турции и Армении, предприняли значительные шаги для нормализации отношений, и мы надеемся, что эта работа будет продолжаться и даст конкретные результаты. В конечном счете, снижение напряженности и увеличение торговли и инвестиций на Южном Кавказе и через него улучшит благосостояние всех трех стран региона, а также Турции", - сказал он.

По его словам, это также принесет очевидные выгоды для ЕС.

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