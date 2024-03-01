Мир между Ереваном и Баку даст возможность вывести миссию ЕС из Армении - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - Мир между Ереваном и Баку даст возможность вывести миссию ЕС из Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар в ходе панельной дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме.

"Мир и стабильность между Арменией и Азербайджаном будут означать, что мы, наконец, сможем сосредоточиться исключительно на позитивной повестке дня сотрудничества со всеми тремя странами Южного Кавказа. Мы также сможем, наконец, вывести из Армении невооруженную гражданскую миссию ЕС, которая была развернута для обеспечения уверенности и приверженности ЕС миру", - подчеркнул он.

Отметим, что 20 февраля 2023 года ЕС отправил в Армению гражданскую миссию (EUMA).

EUMA была официально учреждена Евросоветом 23 января 2023 года. Как отмечалось в решении об отправке миссии, ее целью является содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

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