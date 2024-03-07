Президент Ильхам Алиев наградил ряд женщин медалью "Терегги" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских женщин медалью "Терегги".

Как сообщает в четверг Trend, согласно распоряжению главы государства, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики медалью "Терегги" были награждены следующие лица:

Атамогланова Натаван Демирчи гызы

Бехбудова Гюльшан Бехбуд гызы

Ахмедова Кехлик Талыш гызы

Алиева Гюльтекин Будаг гызы

Хагвердиева Севда Хагверди гызы

Гасанова Ильхама Гусейн гызы

Гусейнова Мария Павловна

Гусейнова Рейхан Камрановна

Гусейнова Зарифа Башир гызы

Мехралиева Севиль Али гызы

Масимова Талия Фахраддин гызы

Рамазанова Бадъялджамал Сулейман гызы.