Исламофобия является проблемой, вызывающей обеспокоенность в мире - посол Судана в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Исламофобия является проблемой, вызывающей обеспокоенность в мире.

Об этом сказал Trend посол Судана в Азербайджане Мустафа Абдель Халим, участвующий в международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Я очень рад принять участие в международной научной конференции, посвященной борьбе с исламофобией. Я участвовал и в первой конференции в Баку на эту тему", - сказал посол.

Он отметил, что проведение данной конференции является важной инициативой, и поблагодарил в связи с этим правительство Азербайджана.

"Проблема, связанная с исламофобией, беспокоит все мусульманские страны. Азербайджан предоставляет прекрасные возможности для проведения обсуждений в этом направлении. В этом году участников конференции еще больше. Я поздравляю Азербайджан с успешным проведением этой конференции", - добавил посол.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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