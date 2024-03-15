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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эфиопии (ФОТО)

Политика Материалы 15 марта 2024 09:35 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эфиопии (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Руслан Насибов вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Эфиопии.

Было отмечено, что в ходе беседы, состоявшейся после презентации, Сахле-Ворк Зевде были переданы искренние приветствия главы Азербайджанского государства, а Президент Эфиопии в свою очередь также попросила передать ее искренние приветствия Президенту Ильхаму Алиеву.

"В ходе беседы было отмечено историческое значение традиционных дружественных отношений между двумя странами, а также подчеркнуто, что в обеих странах в условиях мира и спокойствия живут народы, имеющие различные этнические группы, религии и традиции, и этот фактор еще больше обогащает и укрепляет две страны. Помимого этого, было упомянуто о значении дальнейшего успешного продолжения сотрудничества, осуществляемого в двусторонней и многосторонней плоскостях.

В то же время состоялся обмен мнениями о перспективах отношений в таких сферах, как экономическая, политическая, привлечение инвестиций, гуманитарная, гражданская служба и туризм.

Пожелав послу Азербайджана успехов, Президент Эфиопии выразила готовность оказать содействие в дальнейшей деятельности по расширению взаимного сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении посольства.

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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эфиопии (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эфиопии (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эфиопии (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эфиопии (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эфиопии (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эфиопии (ФОТО)
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