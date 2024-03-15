Натали Гуле: Некоторые французские политики занимают совершенно иррациональную, несбалансированную позицию по азербайджано-армянскому вопросу (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Некоторые французские политики занимают совершенно иррациональную, несбалансированную позицию по азербайджано-армянскому вопросу.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала французский сенатор Натали Гуле, которая принимает участие в XI Глобальном Бакинском форуме.

«Зная за многие годы позицию Азербайджана, я понимаю, что страна возмущена и очень разочарована позицией Франции. Но я должна сказать, что, во-первых, у нас во Франции везде очень сильное армянское лобби. Аргументы армянского лобби сейчас очень сильны. Большая часть французского народа совершенно забыла про первую Карабахскую войну. Они понятия не имеют, что Армения оккупировала территории Азербайджана, и Азербайджан столкнулся с проблемой одного миллиона вынужденных переселенцев и беженцев, которые из-за армянской оккупации покинули эти территории и приехали в Баку и другие районы. Французы совершенно забыли эту часть истории», — сказала она.

В то же время, как отметила Гуле, Минская группа ОБСЕ, которая была создана для решения проблемы, потерпела полный провал из-за отсутствия надлежащего управления.

«Ни Россия, ни Франция, ни США абсолютно не были заинтересованы в решении проблемы. Мы столкнулись с отсутствием управления в Минской группе. Необходимо было помнить, что Минская группа была создана из-за оккупации. Эта часть истории была стерта из памяти некоторых людей. Это один момент. Второй момент заключается в том, что на фоне глобальной атмосферы после терактов 11 сентября национальные и территориальные конфликты переросли в религиозные конфликты, и возникло представление о «хорошей христианской Армении против плохих тюрков». Большинство политиков во Франции полагают, что у Азербайджана может быть проект "стереть Армению с карты мира". Все эти заявления совершенно иррациональны, но в то же время они работают. То есть друзьям Азербайджана становится трудно выражать свое мнение. У них есть своего рода самоцензура, потому что внезапно на них начинают смотреть как на проплаченных Азербайджаном, как на иностранных агентов. Становится очень сложно быть единственным, кто пытается выступать против этих обвинений», - сказала сенатор.

Она отметила, что Азербайджан ни в коем случае не имеет намерений "стереть Армению с лица земли". «Большая часть французов, может быть, 99 процентов, полностью забыли о первой Карабахской войне и строят свою риторику полностью на основе армянских рассказов. Наряду с этим, нынешние реалии во всем мире дают им повод для страха. Я думаю, что эта негативная атмосфера в наших отношениях обязательно должна смягчиться. Посол Франции здесь усердно работает. И я пытаюсь разъяснять все это как можно активнее, но у некоторых французов я вообще не вызываю доверия. Никто не хочет меня слушать. Вы видели недавнее голосование во французском Сенате. Был один голос "против" и несколько воздержавшихся, никто не осмелился выступить против. Я хотела бы, чтобы и мои коллеги понимали ситуацию. У меня нет намерения сдаваться. Но время от времени у меня возникает чувство самоцензуры, когда я выражаю свои мысли, потому что странно быть единственным посреди моря враждебности и пытаться выразить иную позицию. Но это мое твердое убеждение, и я от него не откажусь. Как всем известно, я не ем икру, так как это категорически запрещено моей религией. Так что "икорная дипломатия" не для меня. Быть французом в Баку сегодня очень сложно. Легко быть Натали Гуле, но не очень легко быть французом в Баку», - отметила Гуле.

Французский сенатор добавила, что в определенный период двусторонние отношения находились на самом высоком уровне.

«Я сопровождала президента Франции во всех его визитах в Азербайджан. У нас было много надежд. И в то же время в рамках Минской группы никакого прогресса не наблюдалось. Я чувствую разочарование от того, что теперь все, что было создано, полностью разрушено. И что меня ранит, так это несбалансированная позиция. Допустим, вы французский сенатор и твердо убеждены, что должны защищать христиан на Ближнем Востоке. Но вам нужно придерживаться сбалансированной позиции и не забывать первую войну и оккупацию. Что я пытаюсь сделать, так это обеспечить баланс, и показать, что нельзя все делить на черное и белое», - добавила Гуле.

Касаясь акта вандализма против памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во Франции, Гуле сказала, что мэр Эвиана написал письмо послу Азербайджана Лейле Абдуллаевой, отметив, что он начал разбирательство по поиску виновных и обеспечит полное восстановление статуи.

«Эти события были вне контроля мэра Эвиана. Это была единичная акция каких-то сумасшедших, у которых не было абсолютно никакого представления о реальности. Но мэр написал в посольство письмо с извинениями», - пояснила она.

Миростроительство между Азербайджаном и Арменией

«Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Глобальном Бакинском форуме заявил, что Азербайджан и Армения ближе к миру, чем когда-либо прежде. Я верю в это и надеюсь на это. В то же время это очень сложно. Я думаю, что обе страны должны сами решать все без какого-либо вмешательства иностранцев, и особенно повсеместно избавиться от лобби. Мы должны позволить азербайджанцам и армянам вместе решить этот вопрос, а не подливать масла в огонь», - сказала она.

Гуле считает, что прямые контакты – лучший способ.

«Но для прямого контакта нам необходимо восстановить доверие, и это очень важно. В то же время как мы можем сейчас доверять России? Как мы можем доверять американцам в разгар выборов? И как мы можем хоть как-то доверять французам? Важно вернуться к основам. Я имею в виду, что эти три страны возглавляли Минскую группу по решению проблемы и ничего не делали в течение 30 лет. Как мы можем им доверять? Но прямой контакт сработает только в том случае, если восстановится доверие. Я думаю, что мир уже на подходе, и надеюсь, что в следующий раз на глобальном форуме у нас будет спикер из Армении. Почему бы и нет?" - добавила она.

Мультикультурализм в Азербайджане

«Два дня назад, когда мы гуляли с друзьями по Старому городу, в одном из мест мы услышали музыку. Я попыталась войти, но сотрудник охраны сказал, что это запрещено. Он отметил, что там собрание еврейской общины. Через 10 минут подошел главный раввин, который сообщил, что там собрались местные евреи, в том числе бухарские. Перед дверью был только один сотрудник охраны. А в Париже невозможно организовать подобное собрание евреев без привлечения 10 машин полицейских», - сказала она.

Гуле отметила, что Азербайджан является безопасным местом для евреев за рубежом.

«Хотя сейчас месяц Рамазан, везде можно услышать музыку и заказать еду, в этой стране обеспечен секуляризм. Людям необходимо избавиться от своих позорных стереотипов, и увидеть эту страну. Мы не можем сказать, что проблем нет, но я думаю, что люди должны попытаться сбалансировать свою позицию и прекратить азербайджанофобию. Мне больно это видеть», - сказала сенатор.

О важности Глобального Бакинского форума

«Глобальный Бакинский форум дает возможность встретиться со многими людьми, а иногда и со старыми друзьями. Я встретила женщину, которая была послом Бахрейна в Париже 20 лет назад, и это было очень приятно.

Я также встретилась с бывшим министром Турции по делам Евросоюза Волканом Бозкыром, которого не видела уже много лет. Когда он был министром, я помогала ему встретиться с некоторыми коллегами в Сенате 14 лет назад. Я была очень удивлена, когда увидела, что спустя столько лет он сохранил нашу фотографию в своем телефоне. Это один момент. Другой момент заключается в том, что мы сегодня живем в ужасном мире. Люди не разговаривают друг с другом, они предпочитают войну», — отметила Гуле.

Сенатор подчеркнула, что наблюдается большой прогресс в работе по возвращению людей за стол переговоров и восстановлению диалога.

«А форум – это возможность обсудить некоторые вопросы. Я не уверена, что Глобальный форум принесет какое-либо решение, но, по крайней мере, люди разговаривают друг с другом. Что касается войны в Украине, очень важно решить этот вопрос. И прямо сейчас необходимо вернуть израильских заложников из Газы и, конечно же, добиться прекращения огня. Возвращение заложников является очень важным вопросом для меня и для многих из нас. Решить проблему очень сложно. На мне ожерелье с надписью «верните заложников», и я это всячески поддерживаю», - добавила она.

X: @Lyaman_Zeyn