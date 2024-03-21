ПА Евронест служит повторному прорастанию семян вражды - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - ПА Евронест служит повторному прорастанию семян вражды.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на втором рабочем заседании 11-й внеочередной сессии Парламентской ассамблеи Евронест сказал член азербайджанской делегации Солтан Мамедов.

"Результаты голосования по отчету, представленному социальным комитетом, служат не миру и сотрудничеству между участниками программы "Восточное партнерство", а скорее прорастанию семян вражды. Одним из основных принципов акта об учреждении Парламентской ассамблеи Евронест было стимулирование сотрудничества, но сегодня можно увидеть иное", - сказал он.

Мамедов отметил, что весь мир сейчас пытается решить большие проблемы - это конфликты, проблемы, вызванными изменением климата.

"Азербайджан в этот исторический момент вносит вклад в глобальную энергетическую безопасность, предпринимает успешные шаги по переходу на зеленую энергию. Возможно, в мире никогда не было стольких проблем, как сейчас. Речь идет о цепи сложных проблем, угрожающих всему человечеству, нынешнему и будущему поколениям. Отчет ПА не отражает реалий. Предложения и исправления, которые мы представили, не были приняты, хотя все предложения основаны на международном праве, документах, принятых ООН, Советом Европы и другими авторитетными организациями", - подчеркнул депутат.

С.Мамедов также сказал, что ПА Евронест должна быть беспристрастной и относиться равно к правам всех ее членов. "Мы предложили отразить в документе вопрос об азербайджанских беженцах. Чем они отличаются от беженцев из других стран "Восточного партнерства", которым предлагается помощь?" - сказал он.

Депутат добавил, что азербайджанская делегация проголосует против отчета, выходящего за рамки мирного контекста и противоречащего инициативам по обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

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