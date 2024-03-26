Община Западного Азербайджана призвала спецпредставителя ЕС прекратить опасную политику

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осуждает антиазербайджанскую позицию и нарушающий свободу СМИ подход, в очередной раз продемонстрированный специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении общины.

Было отмечено, что вместо того, чтобы требовать от Армении ухода из оккупированных азербайджанских сел, представитель Европейского союза фактически призвал Армению продолжить оккупационную политику, назвав эти территории "спорными".

"Кроме того, Тойво Клаар пытался подвергнуть цензуре средства массовой информации Азербайджана, чтобы скрыть оккупационную политику Армении. По какой причине публикации в азербайджанских СМИ, связанные с резней, совершенной Арменией против азербайджанских мирных жителей в селе Баганис Айрым Газахского района и оккупацией Арменией ряда территорий Азербайджана, включая и это село, беспокоят Тойво Клаара? Получается, что проблема для Клаара не в оккупации Арменией азербайджанских территорий, совершении военных преступлений и преступления против человечности против азербайджанцев, а в том, что эти факты освещаются в СМИ", - упоминается в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что Община Западного Азербайджана требует от Европейского союза отказаться от своей ошибочной и опасной политики, не препятствовать установлению мира в регионе и занять справедливую позицию в вопросе возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.

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