Генеральное консульство Турции в Германии подверглось нападению

БАКУ /Trend/ - В Ганновере сторонники террористической организации напали на генконсульство Турции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, нападавшие пытались повредить здание генерального консульства Турции камнями и палками.

Напомним, что накануне в Брюсселе террористы РПК напали на квартал, где живут турки.

В бельгийском районе Хёсден-Золдер в Лимбурге сторонники террористической организации РПК сожгли принадлежащие туркам автомобили.

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