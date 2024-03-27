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Генеральное консульство Турции в Германии подверглось нападению

Политика Материалы 27 марта 2024 10:17 (UTC +04:00)
Генеральное консульство Турции в Германии подверглось нападению

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Ганновере сторонники террористической организации напали на генконсульство Турции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, нападавшие пытались повредить здание генерального консульства Турции камнями и палками.

Напомним, что накануне в Брюсселе террористы РПК напали на квартал, где живут турки.

В бельгийском районе Хёсден-Золдер в Лимбурге сторонники террористической организации РПК сожгли принадлежащие туркам автомобили.

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