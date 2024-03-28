Сегодня в Азербайджане по-прежнему существует риск угрозы стабильности и безопасности - глава СГБ

БАКУ /Trend/ - Процессы, происходящие на международной арене, естественно, не обходят стороной и Азербайджан, и не секрет, что сегодня в Азербайджане по-прежнему существует риск угрозы стабильности и безопасности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил в статье, опубликованной в официальной газете начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев.

Он отметил, что нынешняя геополитическая ситуация сопровождается русско-украинской войной и другими кровопролитными столкновениями. Это, в свою очередь, не только оказывает серьезное влияние на мировой порядок, но и приводит к усложнению оперативных условий.

"Растущий с каждым днем авторитет нашей республики в мировом масштабе, последовательные победы как в политической, экономической, так и в военной сферах, в том числе благоприятные условия, сложившиеся для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, серьезно волнуют ряд западных стран, круги, целью которых не является обеспечение мира и стабильности в регионе и которые действуют на границе двух государств под названием "Миссия наблюдения".

Особенно это беспокоит Францию, которая взяла на себя посредническую миссию в процессе урегулирования Карабахского конфликта, а на самом деле, занимая одностороннюю позицию, на протяжении многих лет покровительствует Армении, оказывает ей всестороннюю поддержку", - говорится в статье.

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