Брюссельская ловушка для армян: Запад на пути к новой ошибке

БАКУ /Trend/ - Запад, преследуя цель минимизировать возможности влияния России на Южном Кавказе, лишить Москву рычагов влияния в регионе, использует Армению в качестве инструмента. Новый проект, согласно которому Грузия и Азербайджан должны остаться в стороне от процессов, вместо того, чтобы привести регион к миру и стабильности, может еще больше обострить ситуацию.

5 апреля станет новым этапом в русле геополитических процессов на Южном Кавказе. Именно в этот день в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча Европейского союза, США и Армении.

Во встрече примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По предварительным данным, документ, который будет подписан в результате брюссельских переговоров, предусматривает предоставление Западом Армении гарантий безопасности. А это фактически означает подписание военно-политического соглашения с Арменией.

В то же время, среди обсуждаемых тем - предоставление Армении статуса страны-кандидата в члены ЕС, выделение Армении необходимых средств из Европейского фонда мира (EPF), оказание странами ЕС двусторонней военно-технической помощи Армении, проведение совместных военных учений и тренингов для повышения обороноспособности Армении, реформы в сфере обеспечения безопасности Армении, усиление контроля над границами Армении, предложение Армении членства в Европейском энергетическом союзе, усиление гарантий продовольственной безопасности Армении, начало переговоров между Европейским союзом и Арменией по либерализации визового режима, оказание помощи Армении в выходе из Евразийского экономического союза, увеличение персонала и возможностей миссии Европейского союза в Армении, начало сотрудничества между ЕС и Арменией в области производства и транспортировки "зеленой" энергии.

Брюссельская встреча не состоится на основе спонтанного решения: эти обсуждения начались еще в октябре прошлого года, на 3-м саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). Именно на этом саммите Европейского политического сообщества, любимой "политической игрушки" президента Франции Эммануэля Макрона, в формате переговорного процесса с Баку начали формироваться "чрезвычайно особые" отношения между Европейским союзом и Арменией.

На этом саммите, в котором не участвовали Президенты Азербайджана и Турции, Эмманюэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Совета Европы Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц подписали совместное заявление, направленное против Азербайджана.

В документе требовалось "полное обеспечение возвращения карабахских армян домой и их безопасности", а также "немедленное освобождение всех армян, арестованных Азербайджаном".

То есть была предпринята попытка грубого вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Затем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В документе, подписанном по итогам встречи, были "решительно осуждены военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха", определены новые направления партнерства между Европейским союзом и Арменией, спектр помощи Еревану.

Именно на Гранадском саммите было решено, что ЕС и США проведут совместную встречу в поддержку Армении.

Главная цель саммита, который состоится 5 апреля в Брюсселе - не усилить давление на Азербайджан, а вывести Россию из региона Южного Кавказа. В то же время армянскому руководству, опасающемуся и даже боящемуся России, должны быть предоставлены какие-то абстрактные "гарантии безопасности", что еще больше усилит поддержку администрации Пашиняна в качестве потенциального сателлита и марионетки.

Это связано с тем, что официальный Ереван воздерживается от быстрой минимизации контактов с Москвой, выхода из рядов ОДКБ и Евразийского экономического союза, избегая возможных карательных мер, которые может применить Россия.

Паника Армении понятна: российские политики и представители власти до сих пор неоднократно заявляли, что если Ереван останется верным своему явно прозападному политическому курсу, армян ждут "очень тяжелые последствия, даже угроза потери государственности".

Хотя США и Европейский союз в настоящее время заявляют о полной поддержке политики администрации Пашиняна, направленной на максимально возможный уход от России, они не раскрывают, какие именно "гарантии безопасности" могут предоставить.

У Вашингтона и Брюсселя нет возможностей для таких средств обеспечения: есть только вариант прямых поставок оружия и военной техники в Армению.

Запад, стремящийся к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией и вообще к достижению регионального мира без участия России, не считает Москву надежным партнером или стабильным союзником не только Армении, но и Грузии и Азербайджана.

Но если Запад усилит политическую и военно-техническую поддержку Армении, то процесс достижения мира на Южном Кавказе будет значительно сложнее, даже проблематичнее.

Запад, как обычно, не принимает во внимание реалии, связанные с очень жесткой геополитической конкуренцией на Южном Кавказе.

Более того, встреча, намеченная на 5 апреля в Брюсселе, добавит к этим реалиям новые риски.

Если Вашингтон и Брюссель, как говорят, хотят выполнить нейтральную и справедливую посредническую миссию в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, то намерение реализовать планы военно-политической поддержки Армении путем оказания давления на официальный Баку вызывает глубокие сомнения в таких "посреднических" мерах.

Более того, такая поддержка Армении со стороны Запада во главе с Францией столкнется с чрезмерно жестким сопротивлением со стороны России и Ирана, которые будут стремиться сохранить традиционные и существующие возможности геополитического влияния на Южном Кавказе, что в конечном итоге может привести к серьезному росту напряженности в регионе.

Россия однозначно считает сферой своего влияния Южный Кавказ и хочет минимизировать возможности геополитического воздействия Запада в регионе. Именно по этой причине реализация мира между Азербайджаном и Арменией в версии США и Европейского Союза не удовлетворит Москву.

Не случайно официальная Москва уверенно заявляет, что "достижение мира между Азербайджаном и Арменией возможно только в рамках трехстороннего заявления, достигнутого при участии России".

Запад считает, что может усилить свои нынешние слабые позиции на переговорах за счет усиления поддержки Армении. При этом Армения, усиливая агрессивную риторику в своей позиции на переговорах, будет выступать с новыми предложениями и условиями. С другой стороны, усиление военно-политической поддержки Запада Еревану, шаги, направленные на ускоренное перевооружение армянской армии, могут активизировать реваншистские силы в Армении и создать у них иллюзию, что новая военная операция против Азербайджана будет "успешной".

С Францией все ясно, и не стоит ждать изменений в абсурдной внешней политике Эмманюэля Макрона, связанной с Южным Кавказом, в его стратегии, направленной на полную поддержку Армении.

Однако США и Европейский союз должны понимать, что если на встрече в Брюсселе 5 апреля Армения получит новые обещания, новую поддержку, то процесс установления мира на Южном Кавказе затянется на неопределенный срок.

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