Подготовлена карта, разоблачающая незаконную горнодобывающую деятельность Армении

БАКУ /Trend/ - Коалиция Environmental Protection First, объединяющая НПО, вставших на борьбу с нелегальной горнодобывающей промышленностью Армении, представляет сегодня в Бакинском бизнес-центре общественности карту под названием "Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения".

Как сообщает в четверг Trend, карта подготовлена входящим в коалицию Общественным объединением "Картографы Азербайджана" на трех языках – азербайджанском, английском и армянском. Автор карты – инженер-картограф с 43-летним стажем работы в области картографии, бывший директор Бакинской картографической фабрики, руководитель картографических групп, составивших "Национальный атлас Азербайджанской Республики", карты "Южный Кавказ. 1903 год", "Карта Кавказского края – Тифлис 1847 год", председатель Общественного объединения "Картографы Азербайджана" Мугабиль Байрамов. В 2020 году за заслуги в области охраны окружающей среды он был награжден орденом "Эмек" 3-й степени.

Карта содержит важные данные для изобличения негативного экологического воздействия деятельности горнодобывающей промышленности Армении. Из карты отчетливо видно, что Армения намеренно сосредоточила предприятия горнодобывающей промышленности, наносящие наибольший ущерб окружающей среде, в основном в приграничном с Азербайджанской Республикой Западно-Зангезурском регионе, вблизи трансграничных рек.

Отметим, что азербайджанские НПО в последнее время привлекают особое внимание своей образцовой деятельностью.

Донором проекта картографической работы Общественного объединения "Картографы Азербайджана", посвященной важной теме, является Агентство государственной поддержки неправительственных организаций.

Напомним, что на состоявшемся 11 июля прошлого года под председательством Президента Ильхама Алиева совещании, посвященном итогам социально-экономического развития за шесть месяцев 2023 года, глава государства, в частности, сказал:

"Карабах и Восточный Зангезур были очень близки к тому, чтобы стать зоной экологической катастрофы, потому что Армения нанесла большой урон нашей природе как в результате деятельности действующих там предприятий, так и в результате безжалостной эксплуатации наших природных богатств на оккупированных в то время землях - в Карабахе и Восточном Зангезуре… Сейчас в обязательном порядке необходимо учитывать трансграничные угрозы. И здесь позиция Азербайджана по-прежнему основывается на международном опыте, на международных конвенциях, в том числе на Конвенции Эспо, которую каждый может открыть и посмотреть в Интернете. Там указано, что создание вблизи границ стран предприятий, которые могут считаться источником загрязнения трансграничных рек и экологической опасности, обязательно должно быть согласовано с соседними странами, и мы требуем этого от Армении. Сегодня азербайджанская общественность, неправительственные организации уже обратились по этому вопросу к официальным органам Армении. К этому обращению также присоединились международные эксперты и представители неправительственных организаций, действующих в сфере экологии. Поэтому я считаю, что правительство Азербайджана также не должно оставаться здесь в стороне".

На совещании глава государства одобрил деятельность гражданского общества Азербайджана в данном направлении, призвал Армению отказаться от этой опасной практики: "Если они хотят создать какое-то предприятие, то мы, конечно, не можем иметь к этому никакого отношения, это их внутреннее дело. Но если это предприятие находится в 500 метрах от нашей границы и там будут использоваться опасные вещества, которые потом будут сбрасываться в реки Араз и Охчу, то это уже становится нашим вопросом. Как мы можем позволить такое? Конечно, мы должны обязательно держать эти вопросы в центре внимания в рамках законов, международных конвенций и дипломатии" (https://president.az/ru/articles/view/60429).

Собравшиеся в Бакинском бизнес-центре НПО посчитали важным проведение экологического мониторинга на предприятиях горнодобывающей промышленности Армении.

Коалиция Environmental Protection First заявила о готовности вместе с организациями гражданского общества Армении и других зарубежных стран, действующих в сфере экологии и здравоохранения, международными структурами проводить экологические мониторинги на горнодобывающих предприятиях Армении.

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