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На 13-м заседании ТюркПА принята Бакинская декларация

Политика Материалы 6 июня 2024 19:15 (UTC +04:00)
На 13-м заседании ТюркПА принята Бакинская декларация
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На 13-м пленарном заседании ТюркПА была единогласно принята Бакинская декларация.

Как сообщает Trend, на этом пленарное заседание завершилось.

14-е пленарное заседание ТюркПА было решено провести в Казахстане.

Отметим, что в Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) прошла встреча генеральных секретарей парламентов.

В заседании участвовали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе, заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай, представители организаций-наблюдателей, тюркских организаций сотрудничества.

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