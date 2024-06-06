Ведутся обсуждения по созданию в Азербайджане генконсульств России - Галузин

БАКУ /Trend/ - Москва и Баку обсуждают создание в Азербайджане российских генеральных консульств, РФ надеется на успех в этом вопросе.

Как передает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на сессии "Россия - Азербайджан" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Хотел бы отметить, что поступательному развитию наших отношений, в том числе поиску новых возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества, отвечало бы создание в Азербайджане наших генеральных консульств. Мы сейчас ведем с азербайджанскими друзьями этот разговор и надеемся, что он тоже увенчается успехом", - сказал замминистра.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году - "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста".

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