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Утверждено соглашение между Азербайджаном и Иорданией в сфере обороны

Политика Материалы 21 июня 2024 12:38 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Утверждено соглашение между Азербайджаном и Иорданией в сфере обороны.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между правительством Азербайджанской Республики и правительством Хашимитского Королевства Иордания"".

Депутаты отметили, что документ внесет важный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами в этой сфере.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.

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