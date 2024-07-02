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Утверждено соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Молдовы - Указ

Политика Материалы 2 июля 2024 15:50 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Республики Молдова", подписанное 24 мая 2024 года в городе Баку, сообщает во вторник Trend.

После вступления в силу соглашения, указанного в части I настоящего указа, министерство внутренних дел Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Республики Молдова о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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