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Латвия с большим оптимизмом смотрит на развитие Карабаха - посол

Политика Материалы 28 ноября 2024 10:29 (UTC +04:00)
Латвия с большим оптимизмом смотрит на развитие Карабаха - посол

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ — Латвия с большим оптимизмом смотрит на развитие Карабаха.

Как сообщает Trend в четверг, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгар Скуя (Edgar Skuja) в ходе мероприятия на тему "Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча".

"Хочу подчеркнуть, что мы действительно очень высоко ценим отношения между нашими странами. Это обусловлено исторически: у нас долгие традиции и богатая история. Бизнесмены и деловые сообщества обеих стран стремятся к взаимному сотрудничеству, расширению и углублению наших связей.

В политической плоскости мы всегда подчеркиваем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Мы с большим оптимизмом смотрим на развитие страны, регионов, а также Карабаха, который развивается стремительными темпами и, уверен, станет одним из красивейших регионов республики", - отметил посол.

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