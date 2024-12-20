Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Община Западного Азербайджана потребовала от правительства Армении уважения права азербайджанцев на возвращение

Политика Материалы 20 декабря 2024 14:45 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана потребовала от правительства Армении уважения права азербайджанцев на возвращение
Фото: Община Западного Азербайджана

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана требует, чтобы правительство Армении уважало право азербайджанцев на возвращение, немедленно прекратило политику милитаризации и исключило территориальные претензии из основных документов страны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью печатному органу "Арменпресс" 19 декабря 2024 года озвучил ряд не соответствующих действительности мыслей в связи с двусторонними отношениями между Арменией и Азербайджаном и вопросом Западного Азербайджана.

Было подчеркнуто, что попытка премьер-министра представить вопрос возвращения западных азербайджанцев в родной край в качестве территориальных претензий и возражение против выражения "Западный Азербайджан" абсолютно необоснованны.

В заявлении говорится, что Община Западного Азербайджана работает над достижением цели возвращения мирным путем, в рамках уважения норм и принципов международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета государств.

"В этой связи следует особо отметить, что Община официально обратилась к правительству Армении с предложением о диалоге. Тот факт, что западные азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке, дискриминации, нарушению прав на имущество и других прав со стороны правительства Армении, предприняли первый шаг и инициировали диалог, говорит о том, что они являются сторонниками примирения и мира. Вызывает сожаление то, что правительство Армении оставило без ответа предложение Общины о диалоге.

Хотели бы напомнить Н. Пашиняну, который пытается объяснить проводимую им политику милитаризации суверенным выбором, что Армения, где глубоко укоренилась реваншистская и радикальная идеология, не способна ответственно обращаться с военной силой. Учитывая это, а также агрессивное прошлое Армении, нельзя допускать ее свободного вооружения.

Отказ Н. Пашиняна исключить территориальные претензии из Конституции Армении, а также его слова о том, что в Конституции Азербайджана якобы имеются "территориальные претензии" к Армении показывают, что он не заинтересован в подписании мирного договора", - говорится в заявлении Общины.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости