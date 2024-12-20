Община Западного Азербайджана потребовала от правительства Армении уважения права азербайджанцев на возвращение

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана требует, чтобы правительство Армении уважало право азербайджанцев на возвращение, немедленно прекратило политику милитаризации и исключило территориальные претензии из основных документов страны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью печатному органу "Арменпресс" 19 декабря 2024 года озвучил ряд не соответствующих действительности мыслей в связи с двусторонними отношениями между Арменией и Азербайджаном и вопросом Западного Азербайджана.

Было подчеркнуто, что попытка премьер-министра представить вопрос возвращения западных азербайджанцев в родной край в качестве территориальных претензий и возражение против выражения "Западный Азербайджан" абсолютно необоснованны.

В заявлении говорится, что Община Западного Азербайджана работает над достижением цели возвращения мирным путем, в рамках уважения норм и принципов международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета государств.

"В этой связи следует особо отметить, что Община официально обратилась к правительству Армении с предложением о диалоге. Тот факт, что западные азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке, дискриминации, нарушению прав на имущество и других прав со стороны правительства Армении, предприняли первый шаг и инициировали диалог, говорит о том, что они являются сторонниками примирения и мира. Вызывает сожаление то, что правительство Армении оставило без ответа предложение Общины о диалоге.

Хотели бы напомнить Н. Пашиняну, который пытается объяснить проводимую им политику милитаризации суверенным выбором, что Армения, где глубоко укоренилась реваншистская и радикальная идеология, не способна ответственно обращаться с военной силой. Учитывая это, а также агрессивное прошлое Армении, нельзя допускать ее свободного вооружения.

Отказ Н. Пашиняна исключить территориальные претензии из Конституции Армении, а также его слова о том, что в Конституции Азербайджана якобы имеются "территориальные претензии" к Армении показывают, что он не заинтересован в подписании мирного договора", - говорится в заявлении Общины.

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