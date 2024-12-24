Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент России поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было затронуто значение взаимных визитов и встреч, отмечено, что государственный визит Владимира Путина в Азербайджан в этом году внес важный вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

Во время телефонного разговора была выражена уверенность, что наше стратегическое партнерство и союзнические отношения будут успешно развиваться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.