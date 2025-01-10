Министерство экономики Азербайджана наделено новыми полномочиями (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Положения об информационной системе "Национальные пространственные данные" и урегулировании некоторых вопросов, связанных с ней.

Согласно указу, министерство экономики Азербайджана наделено новыми полномочиями, передает в пятницу Trend.

Так, владельцем и оператором системы является министерство экономики Азербайджанской Республики.

Настоящее Положение определяет правовые, организационные и технологические основы функционирования информационной системы "Национальные пространственные данные".

Система обеспечивает оперативность, эффективность деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и доля (акции) которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права и иных бюджетных организаций, созданных от имени государства, а также органов местного самоуправления (далее - учреждений), а также их взаимоотношений с другими физическими и юридическими лицами посредством использования цифровых технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечивает прозрачность, а также систематичность и доступность предоставляемых услуг, информации, хранящейся в системе.

Целью формирования системы является оптимизация государственного управления, а также проведение анализа в соответствующей области, составление прогнозов и отчетов, а также повышение качества предоставляемых услуг.

Внедрение системы служит нижеприведенным целям:

формирование и интеграция набора технических требований по национальным пространственным данным, национальных пространственных данных, метаданных;

эффективное управление денежными средствами, выделяемыми из государственного бюджета Азербайджанской Республики на создание национальных пространственных данных, с точки зрения устранения дублирования в создании национальных пространственных данных;

обеспечение доступности к созданным национальным пространственным данным;

качественное и оперативное предоставление услуг по национальным пространственным данным в режиме реального времени.

Созданная, полученная, собранная в системе информация и электронные документы являются собственностью Азербайджанской Республики.

Целью сбора и обработки персональных данных в системе является обеспечение того, что указано в пункте 1.2 настоящего положения. Сбор, обработка и защита персональных данных в системе осуществляется в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О персональных данных" и другими нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики.

Расходы, связанные с организацией, управлением и совершенствованием функционирования системы, финансируются за счет государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

Система формируется и функционирует на основе принципов, изложенных в пункте 2.1 "Правила формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем", утвержденных указом № 263 Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2018 года.

Настоящее Положение применяется к информационным ресурсам и системам, доступ к которым ограничен законом, а также к объекту критической информационной инфраструктуры в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими данную сферу.