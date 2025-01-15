БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в Градостроительный и строительный кодекс.

Как сообщает Trend, согласно изменению, к списку объектов строительства на земельном участке, находящемся в собственности, аренде или пользовании, на строительство которых не требуется разрешения, добавлена статья "Зарядные устройства для электромобилей, размещаемые на земельном участке существующего объекта строительства (за исключением строительной площадки) или придворовом земельном участке частного жилого дома".