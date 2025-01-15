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Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в Градостроительный и строительный кодекс

Политика Материалы 15 января 2025 17:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в Градостроительный и строительный кодекс

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в Градостроительный и строительный кодекс.

Как сообщает Trend, согласно изменению, к списку объектов строительства на земельном участке, находящемся в собственности, аренде или пользовании, на строительство которых не требуется разрешения, добавлена статья "Зарядные устройства для электромобилей, размещаемые на земельном участке существующего объекта строительства (за исключением строительной площадки) или придворовом земельном участке частного жилого дома".

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