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Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане (ФОТО)

Политика Материалы 17 января 2025 20:33 (UTC +04:00)
Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане (ФОТО)
Фото: Посольство США / X

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Состоялось мероприятие в связи с завершением дипломатической миссии посла США в Азербайджане Марка Либби.

Об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане, сообщает Trend.

"Его искренний и самоотверженный подход к укреплению отношений между США и Азербайджаном, а также к установлению новых связей в Азербайджане действительно вдохновляет. Вклад посла, от создания новых партнерских отношений до открытия возможностей для дальнейшего сотрудничества, сохранит свою значимость и в предстоящие годы", - говорится в публикации посольства.

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Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане (ФОТО)
Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане (ФОТО)
Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане (ФОТО)
Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане (ФОТО)
Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане (ФОТО)
Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане (ФОТО)
Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане (ФОТО)
Завершилась дипмиссия посла США в Азербайджане (ФОТО)
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