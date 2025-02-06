Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности USAID в стране - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан направил в США уведомление о прекращении деятельности в стране Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend заявил начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде.

"Не существует юридических оснований для деятельности USAID в стране, и уведомление о прекращении её деятельности официально направлено стороне США", - отметил он.

Отметим, что официальная страница USAID в настоящее время не работает. Администрация Трампа рассматривает возможность отмены независимого статуса USAID и его интеграции в структуру Госдепартамента. Если этот шаг будет реализован, это снизит автономию Агентства в управлении программами, связанными с международной помощью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!