Финал для Украины: как звонок Трампа меняет мир

БАКУ /Trend/ - Словно мрачный занавес, опускающийся после драматической пьесы, новый виток переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным обозначил наступление нового акта в мировой геополитике. Их 90-минутный телефонный разговор стал откровением, шоком и, возможно, предвестником эпохи, где судьбы целых народов решаются за закрытыми дверями без их участия.

Тишина после грома: реакция Запада на "мирный план" Трампа

В то время как мировые СМИ соревновались в публикации деталей этой беседы, из западных столиц доносились лишь приглушённые голоса растерянности. Лидеры Европы выглядели словно ошарашенные: уже никто не надеялся, что Трамп разделяет их принципы и готов спасать Украину. Politico, некогда флагман американской аналитики, воскликнуло, что разговор "ошарашил европейцев". Bloomberg же выбрал более жёсткие формулировки: "Трамп фактически принуждает Украину к капитуляции, скрывая это под видом урегулирования".

Тем временем Володимир Зеленский всё больше напоминает ребёнка, который отчаянно стучится в закрытую дверь, надеясь на помощь взрослого. Его заявления — "Наша надежда только на США", "Европа не даст нам половины того, что даёт Америка" — звучат как крик о помощи. Но крик, который никто не спешит услышать.

Так называемый "мирный план" Трампа — не более чем тщательно завуалированная капитуляция Украины. Его основные пункты говорят сами за себя:

Закрытие двери в НАТО. Украина теряет шанс на вступление в Альянс, и европейское мнение не играет здесь никакой роли. Трамп уже не раз заявлял, что не видит смысла в расширении НАТО на восток.

Отказ от возвращения территорий. Соединённые Штаты открыто признают невозможность возвращения утраченных Украиной земель, что подтвердил министр обороны Пит Хегсет.

Ответственность на Европу. Помощь Украине теперь — забота Европы, но реальных гарантий безопасности никто не даёт.

Забвение идеи демаркации. Переговоры о разграничении территорий больше не обсуждаются даже на формальном уровне.

Этот план — словно холодная тень Ялтинской конференции, где великие державы делили мир на сферы влияния. Украина, как и Восточная Германия в середине XX века, оказывается разорванной между двумя мирами, где восток окончательно уходит под контроль России.

Для Владимира Путина это — не просто успех, это возвращение России на роль арбитра в глобальной политике. Его стратегическая цель, смена власти в Киеве на пророссийскую, теперь кажется реальнее, чем когда-либо. Ослабление западной поддержки обрекает украинское правительство на одиночество, а боевой дух нации неуклонно падает.

Тем временем Европа оказывается перед жестоким выбором: или она берёт на себя всю тяжесть обороны Украины, или уступает место Вашингтону и Москве, фактически соглашаясь на роль наблюдателя. The Telegraph недвусмысленно заявил: "Брюссель зажат в стратегическом тупике, а Лондон не знает, как противостоять вызовам".

Новая ось Трамп-Путин: конец однополярного мира?

Тёплый разговор между лидерами двух сверхдержав стал не просто сигналом, а символом новой реальности. Европа и Украина исключаются из формулы принятия решений, уступая место старому доброму принципу "великие державы решают всё".

Планы на будущий саммит в Саудовской Аравии, где Россия и США готовы обсуждать судьбу мира без участия остальных, выглядят как возрождение конференций XIX века, где народы делились, словно шахматные фигуры. Перспектива совместного парада в Москве, участия Трампа в юбилейных торжествах и даже новая "дружба великих держав" — всё это звучит как трагедия для тех, кто верил в справедливость мировой системы.

История, как известно, не терпит пустоты. Разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным стал переломным моментом, который обнажил слабости старого мирового порядка и наглядно продемонстрировал, что правила игры меняются, причём без участия тех, кого эти правила касаются больше всего.

12 февраля стало днём, который войдёт в историю как начало новой геополитической эпохи. Тёплая беседа между президентами США и России на 90 минут погрузила Европу в состояние шока. CNN описывает этот разговор как "момент истины", в котором было решено будущее Украины и, возможно, всей Европы.

Трамп, который раньше уверял, что не имеет чёткого плана по Украине, на деле продемонстрировал, что он всегда знал, к чему идёт. Его подход — это не просто "замороженный конфликт", а фактическое признание Украины территорией, разделённой на сферы влияния, по образцу холодной войны.

Позиция США прозвучала как удар молотом:

Украина не вернёт утраченные территории.

Членство в НАТО исключено.

США не будут задействованы в миротворческих миссиях.

Эти заявления стали гвоздями в крышку гроба для надежд Киева на сохранение территориальной целостности.

Европа: за бортом истории

Британская The Telegraph подчеркнула, что этот разговор символизировал переход к мировоззрению, которое давно пропагандирует Путин: только великие державы вправе решать судьбу других стран. Европа, оказавшаяся за пределами главных переговорных процессов, стоит перед дилеммой: оставаться марионеткой в руках Вашингтона или взять ответственность за собственную безопасность.

Финансовые обязательства по восстановлению Украины и обеспечению безопасности теперь ложатся на плечи Брюсселя и Лондона. Financial Times отмечает, что европейские лидеры пребывают в состоянии растерянности. Неопределённость пугает, но она же вынуждает их искать пути укрепления обороны, пока американская поддержка становится всё более эфемерной.

Для Путина этот момент стал триумфом. Россия, измотанная санкциями и международным давлением, теперь видит реальную перспективу закрепления своих геополитических успехов. Трамп фактически вывел Украину из списка приоритетов США, оставив её на милость Европы, которая вряд ли готова принять на себя такой груз.

Телефонный разговор Трампа и Путина — это не просто обмен репликами, а закладка нового мирового порядка, в котором Украина становится пешкой, а великие державы играют своими фигурами на глобальной шахматной доске.

Три сценария будущего Украины

1. Замороженный конфликт.

Наиболее вероятный сценарий, по мнению аналитиков Bloomberg. Территории, захваченные Россией, остаются под её фактическим контролем, а Украина теряет возможность вернуть их. Гарантии безопасности станут центральным вопросом, но их выполнение будет зависеть от политической воли будущих лидеров США и Европы.

2. Геополитический прорыв.

Оптимистический сценарий предполагает, что США и ЕС усилят санкции против России и продолжат военную помощь Украине. Этот путь может привести к постепенной интеграции Украины в ЕС в течение следующего десятилетия. Однако угроза открытого конфликта с Россией остаётся сдерживающим фактором.

3. Полный отказ от поддержки.

Худший сценарий, в котором Европа не справляется с финансовым бременем, а США полностью переключают внимание на внутренние проблемы. Украина оказывается изолированной, а Россия получает возможность усилить свою агрессию.

Тёплая дипломатия Трампа с Путиным грозит не только Украине, но и трансатлантическому единству. Позиция США становится сигналом для Европы: пора взрослеть и брать ответственность за себя.

"Америка больше не видит в Европе партнёра в решении крупных геополитических вопросов", — цитирует CNN неназванного чиновника ЕС.

Для Брюсселя это прозвучало как вызов, который не оставляет выбора. Либо Европа создаст собственную архитектуру безопасности, либо останется заложником решений Вашингтона и Москвы.

Мир, каким мы его знали, начинает рушиться. Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина стал не просто геополитической сенсацией — он показал, насколько шатким оказался прежний порядок. Украина, как главный фронт борьбы за ценности Запада, теперь превращается в поле манёвров, где вместо свободы и демократии решают бюджетные ограничения, политическая усталость и интересы сверхдержав.

Америка отворачивается: "уход США" как худший сценарий

Трамп, в своей привычной манере ставя под сомнение устоявшиеся нормы, возможно, готов отказаться от участия в урегулировании конфликта. Такое развитие событий для Украины равносильно катастрофе: прекращение военной и финансовой помощи со стороны Вашингтона оставит её один на один с мощной Россией и неопределённой Европой.

Европа, по мнению Financial Times, не готова взять на себя роль нового лидера. Прогноз Bloomberg Economics удручающ: поддержка Украины обойдётся ЕС в $3,1 трлн в течение следующего десятилетия. Это сумма, способная надломить даже самые развитые экономики Старого Света:

Реформа вооружённых сил Украины: $175 миллиардов

$175 миллиардов Размещение миротворческих сил (40 тыс. человек): $30 миллиардов.

$30 миллиардов. Рост оборонных расходов ЕС до 3,5% ВВП: $2,7 триллиона.

$2,7 триллиона. Восстановление инфраструктуры Украины: $230 миллиардов, причём дефицит уже составляет $130 миллиардов.

Эти цифры звучат как приговор: Европа находится на грани финансового истощения, а её политическая воля ослабевает.

Социологические данные The Telegraph показывают, что примерно половина населения Украины готова согласиться на территориальные уступки ради окончания боевых действий. Но даже такая готовность не станет выходом из тупика: уступки России могут привести лишь к замораживанию конфликта, но не к его разрешению.

Замороженный конфликт — это не мир, а отсрочка войны. Россия сохранит захваченные территории, а Украина останется в подвешенном состоянии, лишённая шанса вернуть свои земли и вступить в НАТО.

The Telegraph недвусмысленно подчёркивает: "Будущее Украины будет решаться без её участия, как и без вовлечения Европы". Трамп и Путин, похоже, согласны с концепцией, что только великие державы могут определять судьбы остальных.

Это унижение для Европы, которая десятилетиями была главным архитектором трансатлантического единства. Её нынешняя роль сводится к донору: Брюссель и Лондон должны финансировать восстановление Украины и размещение миротворцев. Но политические разногласия и экономические ограничения ставят под угрозу даже это.

Более того, рост амбиций стран Персидского залива — Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ — отодвигает Европу на второй план. Эти государства уже становятся новыми центрами "тихой дипломатии", обладая ресурсами и амбициями, которые когда-то были прерогативой Европы.

Возвращение Путина: главный архитектор нового порядка

Для Путина ситуация складывается идеально. Открытие официальных переговоров с США — это его мечта, исполненная на его условиях. Оставляя Украину и Европу за бортом, Москва закрепляет за собой роль ключевого игрока в определении судьбы региона.

Но для России это не конец. The Telegraph предупреждает: через несколько лет Путин может снова вторгнуться в Украину, захватить Киев и атаковать страны НАТО, чтобы проверить, насколько реальны гарантии коллективной обороны Альянса.

Украина остаётся в центре глобального разлома. Её судьба зависит от того, сможет ли Запад выстоять перед вызовами эпохи Трампа и Путина.

Америка теряет интерес к обеспечению безопасности Украины, Европа оказывается неспособной взять на себя лидирующую роль, а Восток — с его амбициозными нефтяными монархиями — усиливает своё влияние.

Мир, который строился на ценностях свободы, демократии и равноправия, размывается под давлением прагматичных интересов великих держав. Украина, этот форпост борьбы за свободу, либо станет примером сопротивления, либо превратится в жертву амбиций тех, кто торгует её будущим за кулисами мировой политики.

Но надежда остаётся, и её последние искры будут мерцать в каждом новом шаге украинского народа, в каждом решении Европы и в каждом взгляде Запада на карту, где будущее пишется кровью и компромиссами.

Впереди эпоха неопределённости

События последних дней ясно дают понять: Украина остаётся в одиночестве перед лицом сверхдержав, чьи интересы диктуют её будущее. Европа ещё имеет шанс изменить ход истории, но для этого ей придётся выйти за пределы привычной роли наблюдателя.

Вопрос лишь в том, найдутся ли у неё силы, чтобы не повторить ошибки прошлого. Время не ждёт, а реальность становится всё жёстче. Тёмное облако нового мирового порядка уже нависло над миром, и кто первым сможет разогнать его, определит судьбу целого поколения.

Для Украины этот геополитический манёвр Трампа может стать началом конца. Оставшись без реальной поддержки, страна рискует не только потерять территориальную целостность, но и саму возможность сохранить независимость.

Европа же, растерянная и слабая, столкнулась с главной дилеммой: либо действовать решительно, либо согласиться с ролью второго плана. Вопрос лишь в том, найдётся ли у неё смелость выступить против "танца титанов" или она предпочтёт склониться под тяжестью обстоятельств.

Как говорится, надежда умирает последней. Но сегодня её, кажется, уже не осталось.

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