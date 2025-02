Работы скульптора Андрея Осташова будут выставлены в Центре Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева будет представлена новая выставка.

Как сообщает Trend, 14 марта в Центре Гейдара Алиева откроется выставка белорусского скульптора Андрея Осташова «Тайна розы» (The Mystery of the Rose).

В экспозицию, в частности, войдут такие работы автора, как «В путешествии по снам», «Танец девочки-кошки и черепахи», «Веер и вишня», «Девочка с сердцем», «Дети солнца», «Индийский слон и бабочки», которые впервые будут представлены зрителю в Баку.

Андрей Осташов родился в Беларуси в 1970 году. На его формирование как художника оказали влияние белорусская, российская и европейская школы искусств.

Красота в его работах абсолютна, и он является художником, принадлежащим к ныне исчезающему поколению эстетов-философов. Скульптор смело использует в своем творчестве предметы быта Дальнего Востока и прикладное искусство, образы самураев и плюшевых медведей Тедди, сказочных принцесс и шаманов.

Работы члена Союза художников Беларуси Андрея Осташова находятся в постоянной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь, а также в частных коллекциях в странах Европы и Азии.

Персональные выставки скульптора проходили в Монако, Париже, Пекине, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Шанхае, Вене и других городах.

Для сбора творческого материала Андрей Осташов много путешествует по миру, особенно по странам Азии. Особый интерес для автора представляет внутренний мир человека. Неслучайно и название бакинской выставки – «Тайна розы». Этот цветок сочетает в себе внешнюю красоту и духовную глубину, неприступность и величие, силу и нежность. «Тайна розы» для каждого разная и уникальная. Скульптор вновь приглашает нас в это глубокое и увлекательное путешествие – в наш собственный внутренний мир, чтобы познать смысл его экспонатов и стать участником процесса.

