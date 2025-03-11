Потерпевшие попросили суд назначить Рубену Варданяну самое суровое наказание

БАКУ /Trend/ - На судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также о терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, дали показания потерпевшие.

Как сообщает Trend, потерпевший Сайяд Алекберли сказал, что узнал о Рубене Варданяне из СМИ. Он сообщил, что получил травмы, подорвавшись на мине, привезенной из Армении и установленной на суверенных территориях Азербайджана. Алекберли заявил, что инцидент произошел в августе 2023 года при проведении сельскохозяйственных работ в Ходжалы.

Потерпевшие Джалал Гулиев, Раван Агазаде, Нариман Абышлы, Эльбрус Азимли, Эльмеддин Агаев, Фаиг Азизов, Сахават Исмаил, Исмаил Гусейнов и Ибрагим Хамидли сообщили, что получили ранения во время военной службы в Кяльбаджаре.

Каждый из потерпевших попросил суд назначить обвиняемому Рубену Варданяну самое суровое наказание.

Судебный процесс будет продолжен 18 марта.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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