У меня с Азербайджаном давние дружеские связи - экс-президент Латвии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - У меня с Азербайджаном давние дружеские связи.

Об этом сказал Trend бывший президент Латвии Андрис Берзиньш в кулуарах 12-го Глобального Бакинского форума в Баку.

Он отметил, что его связывают добрые отношения с регионом Южного Кавказа еще со времен Советского Союза.

«У меня здесь есть родственники, и я очень рад вновь находиться в Азербайджане», — сказал А.Берзиньш.

Он подчеркнул, что во время своего президентства придавал большое значение развитию сотрудничества с регионом, особенно с Азербайджаном.

«Когда я был президентом, мы стремились укреплять связи и организовывали множество практических мероприятий, подобных этому форуму. И сегодня я снова являюсь участником одного из таких значимых событий. Возможно, новое поколение не в полной мере осознает происходящие здесь процессы, но на этом форуме обсуждаются вопросы глобального масштаба», — отметил он.

Говоря о роли Азербайджана в развитии возобновляемой энергетики, экс-президент отметил его интерес к новым направлениям, включая нейтринную энергию.

«Я был бы рад видеть прогресс в этой области, поскольку, возможно, через 10–20 лет она станет одним из ключевых источников энергии. В настоящее время в странах Европы и других развитых странах создаются благоприятные условия для развития нейтринной энергетики», — подчеркнул Берзиньш.