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Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать двусторонние связи на благо наших дружественных народов - Владимир Путин

Политика Материалы 21 марта 2025 15:55 (UTC +04:00)
Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать двусторонние связи на благо наших дружественных народов - Владимир Путин

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Российско-азербайджанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента России Владимира Путина, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и Каспии.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, в этот светлый праздничный день крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана – счастья и процветания", - говорится в письме Президента России Владимира Путина.

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