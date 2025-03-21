Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать двусторонние связи на благо наших дружественных народов - Владимир Путин

БАКУ /Trend/ - Российско-азербайджанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента России Владимира Путина, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и Каспии.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, в этот светлый праздничный день крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана – счастья и процветания", - говорится в письме Президента России Владимира Путина.