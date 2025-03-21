Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, передает Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю весеннего праздника Новруз.

Российско-азербайджанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, в этот светлый праздничный день крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана – счастья и процветания", - говорится в письме.